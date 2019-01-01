Лебединая песня: для кого это Евро будет последним

Football.ua рассказывает про футболистов, для которых предстоящее Евро, скорее всего, станет последним в карьере.

Криштиану Роналду и Лука Модрич Источник: Евро-2020

Совсем скоро начнется вторая часть сезона, где клубы устроят разборки в еврокубках и будут сражаться за медали в своих внутренних чемпионатах. А закончится футбольный сезон чемпионатом Европы, который должен был состояться еще в прошлом году.

Для многих футболистов предстоящее Евро-2020 станет последним, а для кого-то из них вполне вероятно и вообще последним перформансом со своей национальной командой. Предлагаем вашему вниманию десятку ветеранов, чьей игрой в составе национальных команд, возможно, мы будем наслаждаться в последний раз.

10. Андрей Пятов, 36 лет, Украина

Матчи за сборную: 96

Так уже сложилось, что за времена независимой Украины у национальной сборной никогда не было особых проблем именно с вратарской позицией. Длительное время первым номером был Александр Шовковский, после него принял эстафетную палочку голкипер Шахтера Андрей Пятов, который и до сегодняшнего дня считается основным вратарем команды Андрея Шевченко.

До недавнего времени позиции Андрея Пятова в клубе и сборной казались непоколебимыми. Все поменял текущий сезон и прекрасное выступление молодого Анатолия Трубина в групповом раунде Лиги чемпионов. Пятов постепенно начал терять позиции основного голкипера в Шахтере, что непременно в будущем скажется и на его позициях в сборной. На Евро-2020 он, несомненно, будет считаться главным претендентом на место в воротах. Есть подозрение, что после чемпионата Европы Андрей может завершить свою международную карьеру.

9. Оливье Жиру, 34 года, Франция

Матчи за сборную: 105

Голов забито: 44

Французский форвард Оливье Жиру был основным форвардом своей национальной команды на победном чемпионате мира в России в 2018-м году. Из-за огромного уровня конкуренции во французской сборной и отсутствия постоянного места в основном составе уже сейчас Жиру со скрипом попадает в заявку сборной. В своих интервью футболист не устает повторять о том, что имел разговор с Дидье Дешамом, в котором главный тренер национальной команды не двусмысленно намекнул ему о том, что для попадания в заявку команды на Евро-2020 ему необходимо иметь стабильную игровую практику.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Оливье Жиру все-таки поедет на предстоящее Евро со сборной Франции, но уже после этого турнира вынужден будет попрощаться с международной карьерой.

8. Джорджо Кьеллини, 36 лет, Италия

Матчи за сборную: 105

Голов забито: 8

Еще один ветеран европейского футбола – Джорджо Кьеллини. В свои 36 лет он по-прежнему остается основным игроком как в составе Ювентуса, так и в составе национальной команды. Кто-то мог бы пошутить, что для итальянского защитника 36 лет – это вообще начало карьеры и в чем-то был бы прав. Но травматичность футболиста с возрастом значительно увеличилась, да и восстановительный процесс теперь занимает гораздо больше времени. Постепенно игрок становится все менее незаменимым, как это было раньше. Естественно, со своим опытом и текущем уровнем игры он еще здорово поможет Италии на Евро-2020 и, вполне вероятно, что и на чемпионат мира в Катаре тоже съездит. А вот Евро-2024 практически наверняка уже будет проводить в статусе болельщика.

7. Пепе, 37 лет, Португалия

Матчи за сборную: 113

Голов забито: 7

Харизматичный и во многом легендарный Пепе по-прежнему вызывается в национальную сборную Португалии. Летом исполнится 4 года как Пепе покинул мадридский Реал. За это время португалец успел поиграть за турецкий Бешикташ, побыть без клуба и вернуться на родину в Порту.

Уже сейчас Пепе тяжело конкурировать за место в основе португальской сборной просто по той причине, что у португальцев уже выросло новое молодое поколение хороших центральных защитников. Тем не менее, Пепе остается важной боевой единицей команды. Именно на таких людях держится дисциплина и микроклимат в команде. С годами игрок не перестал быть менее эмоциональным и вспыльчивым. Совсем недавно после финального свистка в матче чемпионата Португалии Пепе устроил драку со своим более молодым одноклубником, когда тот посмел себе в неуважительной форме высказывать претензии в его адрес.

Все-таки каким бы важным футболистом в раздевалке не был Пепе, для игры в составе национальной команды необходимо держать высокий уровень игры, а к этому с каждым годом все больше вопросов. Высока вероятность того, что Евро-2020 станет последним перформансом Пепе в национальной команде.

6. Горан Пандев, 37 лет, Северная Македония

Матчи за сборную: 114

Голов забито: 36

Легендарный для Македонии форвард Горан Пандев в свои 37 лет продолжает карьеру в Италии и продолжает выступать за свою национальную команду. Естественно, лучшие годы этого футболиста уже позади, но он по-прежнему отыгрывает очень важную роль в составе Северной Македонии. Футболисты такого уровня в этой стране появляются не так часто, а потому и в 37 лет игнорировать Пандева попросту нельзя. Горан продолжает тащить на себе свою национальную команду. Если кто-то думает, что Пандев в национальной команде как Пепе нужен для поддержания правильной атмосферы и хорошего микроклимата, то это ошибочное мнение. Именно гол Пандева помог его сборной попасть на этот чемпионат Европы. В лобовой встрече против сборной Грузии был забит единственный гол и его автором стал именно Пандев.

Нет никаких сомнений, что Евро-2020 станет последним выступлением Горана со своей национальной командой на каком-либо большом футбольном турнире. Во-первых, не забываем, что Пандеву уже 37, а во-вторых, есть большие сомнения, что сборной Северной Македонии удастся в ближайшее время вновь пробиться либо на чемпионат мира, либо на чемпионат Европы.

5. Уго Льорис, 34 года, Франция

Матчи за сборную: 117

Свой первый матч в составе национальной сборной Франции Уго Льорис сыграл в далеком 2008-м году. Это был товарищеский матч против сборной Уругвая, который закончился со счетом 0:0. Практически сразу ему удалось стать первым номером французской сборной. Уже в 2010-м году голкипер впервые вышел на поле в составе сборной Франции в качестве капитана. В 2017-м году опередил Фабьена Бартеза по количеству матчей в составе французской сборной и стал первым по этому показателю среди голкиперов в своей стране.

Вместе со своей сборной стал триумфатором последнего чемпионата мира в России.

Льорис по-прежнему остается первым номером в сборной Франции и его позиции пока кажутся непоколебимыми. Голкипера Тоттенхэма нельзя назвать безгрешным и сверхнадеждным вратарем. Случались в его карьере непонятные и необъяснимые ляпы. Во многом его прочное место в составе сборной Франции сейчас связано с тем, что пока не появилось молодого французского вратаря топ-уровня, который готов был бы его заменить на долгие годы. А потому игра в воротах Льориса за сборную Франции в будущем во многом будет зависеть именно от этого фактора.

4. Жоао Моутинью, 34 года, Португалия

Матчи за сборную: 127

Голов забито: 7

Еще один португальский ветеран представлен в нашем списке. Воспитанник лиссабонского Спортинга, который также успел поиграть на родине и за Спортинг, и за Порту. Ему предрекали большую карьеру в топ-клубе и топ-чемпионате, но в 2013-м году его выбор пал на французский Монако. Он вместе с Хамесом Родригесом перешел во французский клуб из Порту за 70 миллионов евро. В 2018-м году за 5 миллионов фунтов неожиданно перешел в английскую Премьер-лигу и стал частью Вулверхэмптона.

Где бы не выступал этот футболист он всегда оставался важной частью португальской сборной. Не зря на его счету более ста матчей в футболке национальной команды. Он был важным звеном прошлого удачного чемпионата Европы. Пока ему удается выигрывать конкуренцию за место в составе сборной Португалии, но в таком возрасте ему будет сложно удерживать такой уровень долго, а значит вполне может быть, что этот чемпионат Европы станет последним в международной карьере игрока.

3. Лука Модрич, 35 лет, Хорватия

Матчи за сборную: 133

Голов забито: 16

Хорватский капитан Лука Модрич – это целая эпоха в составе национальной команды. В последние десятилетия Хорватия щедра на таланты, но таких как Модрич все равно единицы. Что уж говорить, Модрич – это человек, который сумел прервать многолетнюю гегемонию Месси и Роналду в борьбе за "Золотой мяч".

Он был лучшим в составе своей национальной команды на последнем чемпионате мира. Во многом благодаря его хорошей игре Хорватии удалось пробиться в финал турнира. Наверняка и на предстоящем Евро-2020 он будет лидером и главным действующим лицом в составе своей сборной. Но годы все же идут, Модричу все сложнее и сложнее конкурировать за место в основе Реала. На его позициях в сборной это, конечно же, никак не отразиться. А вот в будущем снижение уровня игры может стать причиной для завершения международной карьеры.

2. Криштиану Роналду, 36 лет, Португалия

Матчи за сборную: 170

Голов забито: 102

Стоит ли объяснять, что для сборной Португалии значит присутствие Криштиану Роналду? Важность и значимость этого игрока для национальной команды невозможно оценить. Вспомните финал прошлого Евро, когда из-за травмы Криштиану был вынужден очень быстро завершить финальный матч, после чего на скамейке запасных было непонятно, кто тренер, а кто игрок. Криштиану невероятный профессионал и в составе Ювентуса продолжает демонстрировать по-прежнему высокий уровень и серьезную результативность. Но все мы понимаем, что ресурс человеческого организма не безграничен и рано или поздно Криштиану вынужден будет завязать как со сборной, так и с клубной карьерой.

Вполне может быть, что Криштиану в составе сборной Португалии отыграет Евро-2020 и чемпионат мира 2022-го года, после чего решит завершить карьеру в сборной. Но не будем исключать вариант, где мы можем увидеть 39-летнего Криштиану в футболке сборной Португалии на Евро-2024.

1. Серхио Рамос, 34 года, Испания

Матчи за сборную: 178

Голов забито: 23

Великолепный капитан сборной Испании и мадридского Реала усердно работает над собой, чтобы еще задержаться какое-то время на том запредельно высоком уровне, на котором он находится в данный момент. Он по-прежнему капитан и лучший защитник в составе мадридского Реала.

Но давайте не забывать, что Рамосу уже 34 года, а Испания – это не та сборная, которая когда-либо испытывала проблемы с кадрами в той или иной позиции. Вероятнее всего, Серхио будет стараться еще проявить себя на чемпионате мира в 2022-м году, а вот Евро-2020 похоже, что все-таки последнее для него.

*Статистические данные взяты с сайта transfermarkt.de

Сергей Горбаченко, Football.ua