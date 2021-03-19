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Роберто Мартинес: Эден Азар будет лучшим игроком на Евро-2020

Наставник сборной Бельгии удивил оптимистичным заявлением о сроках восстановлении звездного футболиста.

Роберто Мартинес, Getty Images
Роберто Мартинес, Getty Images

Как известно, нападающий мадридского Реала Эден Азар в данный момент сезона продолжает восстанавливаться от очередного повреждения, которое он получил после выхода на поле в матче испанской Ла Лиги против Эльче (2:1), спустя период отсутствия длительностью в шесть туров.

Бельгийскому форварду, по всей видимости, понадобится очередная операция, от которой его усиленно старается отговорить его клуб, настаивая на консервативном решении.

В то же самое время, лечащий врач Эдена заявлял, что очередное оперативное вмешательство может поставить крест на дальнейшей карьере футболиста.

Один из немногих, кто по-прежнему верит в успешное восстановление игрока до конца сезона, остается наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, который в своей беседе с испанским изданием Marca заявил следующее:

"Я думаю, что ему еще предстоит очень долгий путь восстановления перед грядущим Евро-2020. Вместо того, чтобы устанавливать какие-то временные рамки, предлагаю лучше каждый день наблюдать за его прогрессом. Не имеет смысла думать о том, будет ли Эден готов играть в ближайшее время или нет. Главное, чтобы он сумел окончательно преодолеть череду своих травм.

У сборной Бельгии нет конфликтов с мадридским Реалом по поводу использования его игрока во время международных пауз.

Я прекрасно знаю Эдена, и ранее он играл практически без травм. Что пошло не так в последнее время — мне сложно утверждать. Для нас — это шок, который точно не добавляет уверенности.

Что же касается текущей ситуации, то я надеюсь увидеть его на поле еще до Евро-2020, а затем, он покажет свою лучшую форму непосредственно на самом форуме", — подытожил наставник сборной Бельгии.

Напомним, что "Красные дьяволы", лишь с одним Азаром в заявке — Торганом, в скором времени начнут подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Уэльса, Чехии и Беларуси.

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