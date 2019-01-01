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В Италии могут вернуть болельщиков на трибуны еще до старта Евро-2020

Федерация футбола намерена протестировать специальное приложение, которое позволит исключить присутствие зараженных тифози.

Стадио Олимпико, Getty Images
Стадио Олимпико, Getty Images

УЕФА всерьез намерен провести Евро-2020 со зрителями, хоть и в ограниченном количестве, и потребовал от всех стран, где планируется провести матчи турнира, подтверждения того, что болельщики будут допущены на трибуны. Причем официальное подтверждение Европейский футбольный союз должен получить не позднее 7 апреля — сообщает Football Italia.

На римском Стадио Олимпико сборная Италии сыграет три матча группового турнира, против Турции, Швейцарии и Уэльса. Также там запланировано проведение одного из четвертьфиналов.

Федерация футбола Италии, намерена протестировать на главной арене страны специальное приложение, которое, по мнению его создателей, гарантирует, что на трибуны попадет зараженный болельщик. Приложение Mitiga фиксирует все результаты тестов на коронавирус и прохождение вакцинации всех обладателей билетов и передает ее соответствующим инстанциям.

Президент федерации Габриэле Гравина ждет "добро" от правительства страны на начало тестирования приложения на стадионах, что будет включать в себя присутствие на трибунах ограниченного числа зрителей.

Гравина надеется, что разрешение будет получено до матча третьего тура отбора ЧМ-2022 Литва — Италия, который состоится в среду, 31 марта.

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Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Команды: и в н п з п о
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Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
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