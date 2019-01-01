Кто был лучшим игроком матча Украина — Северная Македония?

Команда Андрея Шевченко добыла важную победу.

Игроки сборной Украины, Getty Images

Во втором туре Евро-2020 сборная Украина в Бухаресте сумела обыграть Северную Македонию со счетом 2:1.

Несмотря на то, что авторами забитых мячей были Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, и другие футболисты провели хорошую игру.

А кто по вашему мнению был лучшим футболистом поединка?

Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.