Кто был лучшим игроком матча Украина — Северная Македония?
Команда Андрея Шевченко добыла важную победу.
Игроки сборной Украины, Getty Images
Во втором туре Евро-2020 сборная Украина в Бухаресте сумела обыграть Северную Македонию со счетом 2:1.
Несмотря на то, что авторами забитых мячей были Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, и другие футболисты провели хорошую игру.
А кто по вашему мнению был лучшим футболистом поединка?
Напомним, Видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.
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