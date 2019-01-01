Евро-2020: расписание матчей

Football.ua представляет календарь всех матчей чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы 2020 года состоится в 12 странах Европы и будет продолжаться целый месяц. Старт турниру даст матч открытия, который состоится в Риме 11 июня 2021 года. Финальное противостояние пройдет в Лондоне, где 11 июля на Уэмбли определится новый чемпион Европы.

Сборная Украины проведет минимум три поединка на турнире. Два из них команда Андрея Шевченко сыграет в Бухаресте, а стартует на турнире матчем в Нидерландах (календарь поединков сборной Украины).

Представляем полное расписание всех матчей турнира. Время старта поединка указано киевское.

11 июня

22:00 Турция — Италия (Рим)

12 июня

16:00 Уэльс — Швейцария (Баку)

19:00 Дания — Финляндия (Копенгаген)

22:00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

13 июня

16:00 Англия — Хорватия (Лондон)

19:00 Австрия — Северная Македония (Бухарест)

22:00 Нидерланды — Украина (Амстердам)

14 июня

16:00 Шотландия - Чехия (Глазго)

19:00 Польша — Словакия (Дублин)

22:00 Испания — Швеция (Бильбао)

15 июня

19:00 Венгрия — Португалия (Будапешт)

22:00 Франция — Германия (Мюнхен)

16 июня

16:00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

19:00 Турция — Уэльс (Баку)

22:00 Италия — Швейцария (Рим)

17 июня

16:00 Украина — Северная Македония (Бухарест)

19:00 Дания — Бельгия (Копенгаген)

22:00 Нидерланды — Австрия (Амстердам)

18 июня

16:00 Швеция — Словакия (Дублин)

19:00 Хорватия — Чехия (Глазго)

22:00 Англия — Шотландия (Лондон)

19 июня

16:00 Венгрия — Франция (Будапешт)

19:00 Португалия — Германия (Мюнхен)

22:00 Испания — Польша (Бильбао)

20 июня

19:00 Италия — Уэльс (Рим)

19:00 Швейцария — Турция (Баку)

21 июня

19:00 Северная Мкедония - Нидерланды (Амстердам)

19:00 Украина — Австрия (Бухарест)

22:00 Россия — Дания (Копенгаген)

22:00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

22 июня

22:00 Хорватия — Победитель плей-офф С (Глазго)

22:00 Чехия — Англия (Лондон)

23 июня

19:00 Словакия - Испания (Бильбао)

19:00 Швеция — Польша (Дублин)

22:00 Португалия — Франция (Будапешт)

22:00 Германия — Венгрия (Мюнхен)

1/8 финала

26 июня

19:00. 2А — 2В (Амстердам)

22:00. 1А — 2С (Лондон)

27 июня

19:00. 1С — 3D/E/F (Будапешт)

22:00. 1В — 3A/D/E/F (Бильбао)

28 июня

19:00. 2D — 2Е (Копенгаген)

22:00. 1F — 3A/B/C (Бильбао)

29 июня

19:00. 1D — 2F (Дублин)

22:00. 1Е — 3A/B/C/D (Глазго)

1/4 финала

2 июля

19:00. Победитель 1/8 финала 5 — Победитель 1/8 финала 6 (Санкт-Петербург)

22:00. Победитель 1/8 финала 3 — Победитель 1/8 финала 1 (Мюнхен)

3 июля

19:00. Победитель 1/8 финала 4 — Победитель 1/8 финала 2 (Баку)

22:00. Победитель 1/8 финала 7 — Победитель 1/8 финала 8 (Рим)

1/2 финала

6 июля

22:00. Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 2 (Лондон)

7 июля

22:00. Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 3 (Лондон)

Финал

11 июля

22:00. Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2 (Лондон)

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