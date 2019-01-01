8 Окт
21:45
Норвегия
НОР
1
Сербия
СЕР
2
8 Окт
21:45
Северная Македония
МАК
2
Косово
КОС
1
8 Окт
21:45
Словакия
СВК
0
Ирландия
ИРЛ
0
8 Окт
21:45
Исландия
ИСЛ
2
Румыния
РУМ
1
8 Окт
21:45
Болгария
БОЛ
1
Венгрия
ВЕН
3

Евро-2020: расписание матчей

Football.ua представляет календарь всех матчей чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы 2020 года состоится в 12 странах Европы и будет продолжаться целый месяц. Старт турниру даст матч открытия, который состоится в Риме 11 июня 2021 года. Финальное противостояние пройдет в Лондоне, где 11 июля на Уэмбли определится новый чемпион Европы.

Сборная Украины проведет минимум три поединка на турнире. Два из них команда Андрея Шевченко сыграет в Бухаресте, а стартует на турнире матчем в Нидерландах (календарь поединков сборной Украины).

Представляем полное расписание всех матчей турнира. Время старта поединка указано киевское.

11 июня

22:00 Турция — Италия (Рим)

12 июня

16:00 Уэльс — Швейцария (Баку)
19:00 Дания — Финляндия (Копенгаген)
22:00 Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

13 июня

16:00 Англия — Хорватия (Лондон)
19:00 Австрия — Северная Македония (Бухарест)
22:00 Нидерланды — Украина (Амстердам)

14 июня

16:00 Шотландия - Чехия (Глазго)
19:00 Польша — Словакия (Дублин)
22:00 Испания — Швеция (Бильбао)

15 июня

19:00 Венгрия — Португалия (Будапешт)
22:00 Франция — Германия (Мюнхен)

16 июня

16:00 Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)
19:00 Турция — Уэльс (Баку)
22:00 Италия — Швейцария (Рим)

17 июня

16:00 Украина — Северная Македония (Бухарест)
19:00 Дания — Бельгия (Копенгаген)
22:00 Нидерланды — Австрия (Амстердам)

18 июня

16:00 Швеция — Словакия (Дублин)
19:00 Хорватия — Чехия (Глазго)
22:00 Англия — Шотландия (Лондон)

19 июня

16:00 Венгрия — Франция (Будапешт)
19:00 Португалия — Германия (Мюнхен)
22:00 Испания — Польша (Бильбао)

20 июня

19:00 Италия — Уэльс (Рим)
19:00 Швейцария — Турция (Баку)

21 июня

19:00 Северная Мкедония - Нидерланды (Амстердам)
19:00 Украина — Австрия (Бухарест)
22:00 Россия — Дания (Копенгаген)
22:00 Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

22 июня

22:00 Хорватия — Победитель плей-офф С (Глазго)
22:00 Чехия — Англия (Лондон)

23 июня

19:00 Словакия - Испания (Бильбао)
19:00 Швеция — Польша (Дублин)
22:00 Португалия — Франция (Будапешт)
22:00 Германия — Венгрия (Мюнхен)

1/8 финала

26 июня

19:00. 2А — 2В (Амстердам)
22:00. 1А — 2С (Лондон)

27 июня

19:00. 1С — 3D/E/F (Будапешт)
22:00. 1В — 3A/D/E/F (Бильбао)

28 июня

19:00. 2D — 2Е (Копенгаген)
22:00. 1F — 3A/B/C (Бильбао)

29 июня

19:00. 1D — 2F (Дублин)
22:00. 1Е — 3A/B/C/D (Глазго)

1/4 финала

2 июля

19:00. Победитель 1/8 финала 5 — Победитель 1/8 финала 6 (Санкт-Петербург)
22:00. Победитель 1/8 финала 3 — Победитель 1/8 финала 1 (Мюнхен)

3 июля

19:00. Победитель 1/8 финала 4 — Победитель 1/8 финала 2 (Баку)
22:00. Победитель 1/8 финала 7 — Победитель 1/8 финала 8 (Рим)

1/2 финала

6 июля

22:00. Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 2 (Лондон)

7 июля

22:00. Победитель четвертьфинала 4 — Победитель четвертьфинала 3 (Лондон)

Финал

11 июля

22:00. Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2 (Лондон)

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 8 7 0 1 37 6 21
Чехия ЧЕХ 8 5 0 3 13 11 15
Косово КОС 8 3 2 3 13 16 11
Болгария БОЛ 8 1 3 4 6 17 6
Черногория ЧЕР 8 0 3 5 3 22 3
Команды: и в н п з п о
Украина УКР 8 6 2 0 17 4 20
Португалия ПОР 8 5 2 1 22 6 17
Сербия СЕР 8 4 2 2 17 17 14
Люксембург ЛЮК 8 1 1 6 7 16 4
Литва ЛИТ 8 0 1 7 5 25 1
Команды: и в н п з п о
Германия ГЕР 8 7 0 1 30 7 21
Нидерланды НИД 8 6 1 1 24 7 19
Северная Ирландия СИР 8 4 1 3 9 13 13
Беларусь БЛР 8 1 1 6 4 16 4
Эстония ЭСТ 8 0 1 7 2 26 1
Команды: и в н п з п о
Швейцария ШВЦ 8 5 2 1 19 6 17
Дания ДАН 8 4 4 0 23 6 16
Ирландия ИРЛ 8 3 4 1 7 5 13
Грузия ГРУ 8 2 2 4 7 11 8
Гибралтар ГИБ 8 0 0 8 3 31 0
Команды: и в н п з п о
Хорватия ХОР 8 5 2 1 17 7 17
Уэльс УЭЛ 8 4 2 2 10 6 14
Словакия СВК 8 4 1 3 13 11 13
Венгрия ВЕН 8 4 0 4 8 11 12
Азербайджан АЗЕ 8 0 1 7 5 18 1
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 10 8 2 0 31 5 26
Швеция ШВЕ 10 6 3 1 23 9 21
Норвегия НОР 10 4 5 1 19 11 17
Румыния РУМ 10 4 2 4 17 15 14
Мальта МАЛ 10 1 0 9 3 27 3
Фареры ФАР 10 1 0 9 4 30 3
Команды: и в н п з п о
Польша ПОЛ 10 8 1 1 18 5 25
Австрия АВС 10 6 1 3 19 9 19
Словения СВН 10 4 2 4 16 11 14
Северная Македония МАК 10 4 2 4 12 13 14
Израиль ИЗР 10 3 2 5 16 18 11
Латвия ЛАТ 10 1 0 9 3 28 3
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 10 8 1 1 25 6 25
Турция ТУР 10 7 2 1 18 3 23
Исландия ИСЛ 10 6 1 3 14 11 19
Албания АЛБ 10 4 1 5 16 14 13
Андорра АНД 10 1 1 8 3 20 4
Молдова МОЛ 10 1 0 9 4 26 3
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 10 10 0 0 40 3 30
Россия РОС 10 8 0 2 33 8 24
Шотландия ШОТ 10 5 0 5 16 19 15
Казахстан КАЗ 10 3 1 6 13 17 10
Кипр КИП 10 3 1 6 15 20 10
Сан-Марино СМР 10 0 0 10 1 51 0
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 10 10 0 0 37 4 30
Финляндия ФИН 10 6 0 4 16 10 18
Греция ГРЕ 10 4 2 4 12 14 14
Босния и Герцеговина БОС 10 4 1 5 20 17 13
Армения АРМ 10 3 1 6 14 25 10
Лихтенштейн ЛИХ 10 0 2 8 2 31 2