Караваев: Не скажу, что Украине все равно, с кем играть на Евро

Защитник поделился ожиданиями перед стартом турнира.

Александр Караваев, фото УАФ

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о прошедшем отборе на Евро-2020, а также поделился ожиданиями от грядущего турнира.

"Безусловно, мы хотели быть участниками чемпионата Европы. Думаю, с другими мыслями не нужно вообще выходить на старт отборочной кампании. Тренерский штаб настраивал нас на положительный результат, и мы верили в это. С каждым успешным матчем добавлялось уверенности, отсюда и такие хорошие результаты. Не скажу, что теперь нам безразлично, с кем играть на Евро, но то, что не будет опасений перед любым соперником, — это точно"

"Матч против Португалии — лучший момент в карьере. Это именно те ощущения, ради которых и хочется тренироваться и играть в футбол".

"Мы выполнили поставленную задачу — и перед нами уже было новое. Но когда есть идея и цели и тебе удается достигать их, то хочется делать это постоянно", — сказал Кавараев официальному сайту Динамо.

Ранее защитник поведал о целях киевской команды на остаток сезона.