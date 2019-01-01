Караваев: Не скажу, что Украине все равно, с кем играть на Евро
Защитник поделился ожиданиями перед стартом турнира.
Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о прошедшем отборе на Евро-2020, а также поделился ожиданиями от грядущего турнира.
"Безусловно, мы хотели быть участниками чемпионата Европы. Думаю, с другими мыслями не нужно вообще выходить на старт отборочной кампании. Тренерский штаб настраивал нас на положительный результат, и мы верили в это. С каждым успешным матчем добавлялось уверенности, отсюда и такие хорошие результаты. Не скажу, что теперь нам безразлично, с кем играть на Евро, но то, что не будет опасений перед любым соперником, — это точно"
"Матч против Португалии — лучший момент в карьере. Это именно те ощущения, ради которых и хочется тренироваться и играть в футбол".
"Мы выполнили поставленную задачу — и перед нами уже было новое. Но когда есть идея и цели и тебе удается достигать их, то хочется делать это постоянно", — сказал Кавараев официальному сайту Динамо.
Ранее защитник поведал о целях киевской команды на остаток сезона.
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