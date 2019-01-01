Кривцов: Задача-минимум на Евро — выйти из группы, а там посмотрим
Защитник рассказал об ожиданиях от грядущего турнира.
Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что на Евро национальной команде в первую очередь необходимо выйти из группы.
"Проблем не будет перестроиться после завершения чемпионата. Убежден, что сил и эмоций нам хватит. У нас будет время как отдохнуть, так и подготовиться к Евро. У сборной Украины профессиональный тренерский штаб, с опытом, и я уверен, что тренеры составят такую программу, которая позволит нам свежими подойти к играм на чемпионате Европы".
"Слабых сборных на Евро не будет. Те же румыны, косовары или грузины, которые могут стать нашим третьим соперником по группе, тоже будут кусаться".
"Конечно, задача-минимум — выйти из группы, а там посмотрим. Будем стараться продвинуться по турнирной сетке как можно дальше", — сказал Кривцов официальному сайту УАФ.
Ранее защитник "горняков" вспомнил прошедший групповой этап Лиги чемпионов.
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