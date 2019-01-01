Дин Хендерсон: Может ли голкипер Шеффилд Юнайтед стать основным в Англии на Евро?
Принадлежащий Манчестер Юнайтед вратарь проводит великолепный сезон.
Вторник. Дин Хендерсон берет удар с "точки" от Габриэля Жезуса, проходит несколько секунд, и Брэмолл Лейн взрывается кричалкой: "Первый номер сборной Англии, первый номер сборной Англии!"
Да, Манчестер Сити в итоге обыграл Шеффилд Юнайтед 1:0 благодаря голу Серхио Агуэро во втором тайме, но арендованный у МЮ Хендерсон сыграл важнейшую роль в том, что до последних 20 минут счет держался равным.
Хендерсон, который до 14 лет выступал за Карлайл, прежде, чем перебраться на Олд Траффорд, также совершил великолепные сэйвы после ударов Рахима Стерлинга и Николаса Отаменди – даже жаль, что он не сыграл на ноль.
Но в целом игра Дина только увеличила его шансы попасть в заявку сборной Англии на летний чемпионат Ливерпуля.
От ляпа в матче с Ливерпулем до образца надежности
Настолько впечатляющим был неожиданный успех Шеффилд Юнайтед в нынешнем сезоне АПЛ, настолько же прекрасным и был путь Хендерсона от новичка Премьер-лиги до претендента на место в воротах сборной Англии. Но на этом пути не обошлось без парочки камней.
Важный момент случился в сентябре в матче против Ливерпуля. "Клинки" шли к неожиданной ничьей против лидеров Премьер-лиги, пока Дин не пропустил между ног слабенький удар Жоржиньо Вейналдума, ставший единственным голом в матче.
Ответ тренера Шеффилд Юнайтед Криса Уайлдера был довольно грубым: "Если он хочет играть за топ-клубы и сборную Англии, то должен быть лучше, должен больше концентрироваться. Не собираюсь придушить Дина, но просто он должен быть лучше".
Позже, отвечая на вопрос ВВС о том, помог ли этот момент Хендерсону дорасти до нынешнего уровня, Уайдер заявил: "Допустить такую ошибку против Ливерпуля в прямом эфире и продолжить так, как это сделал Дин, многое говорит о его характере. Иногда вам нужна ложка дегтя, и у него она случилась в тот день".
"Я считаю Хендерсона выдающимся вратарем со своего первого дня в клубе. Дин не лишен ошибок, но у него есть способность двигаться дальше и черпать из них уроки, что также говорит о его твердости его духа".
Позади 26 туров Премьер-лиги, и на счету Хендерсона целых девять сухих поединков. По этому показателю он делит второе место с Ником Поупом из Бернли и Каспером Шмайхелем (Лестер). Впереди — лишь Алиссон Беккер, который с железобетонной обороной Ливерпуля 10 раз сохранял ворота на замке.
Прогресс Дина не удивил Уайлдера. Единственное, что его удивляет – почему того не считают безоговорочным претендентом на пост номер один в сборной Англии.
"Да, есть некая иерархия, но это должны быть действительно очень хорошие вратари, если они выше Хендерсона", — говорит Крис.
"Если и есть сейчас вратарь в мире лучше Дина, то я его не видел. У этого парня великолепное будущее. Матч против Ман Сити был большим событием для него и для нас как футбольного клуба".
Что по сравнению с другими вратарями сборной?
Джордан Пикфорд является первым номером "трех львов" чуть больше двух лет и за его спиной – прекрасный ЧМ-2018, где вратарь Эвертона помог команде дойти до полуфинала.
Однако к Евро-2020 Пикфорд подходит в неоднозначной форме. Вопросы о его месте в основе сборной Англии начали возникать еще в марте прошлого года после череды не лучших выступлений за "ирисок", которая продолжилась и на старте этой кампании.
Джордан пропустил 38 голов в 26 матчах этого сезона, шесть раз сыграв на ноль. Для сравнения, Хендерсон пропустил лишь 21 в 25 играх.
Статистика Дина выглядит неплохо и на фоне другого конкурента – Ника Поупа из Бернли. "Бордовых" часто хвалят за организованную оборону, но этот сезон складывается для них непросто – по ходу кампании были периоды, когда команда пребывала в опасной близости от зоны вылета. Поуп пропустил 39 в 26 матчах при тех же девяти "клин-шитах".
Чисто в плане пропущенных голов Хендерсон превосходит и Пикфорда, и Поупа. Однако тренерский штаб сборной Англии отдает предпочтение вратарю Эвертона из-за его игры ногами – а это, похоже, та область, в которой Дин испытывает трудности.
Точность пасов Хендерсона в нынешней АПЛ составляет 34,3% — меньше, чем у Поупа (37,5%) и куда меньше, чем у Пикфорда (56,3%).
Еще один кандидат в сборную Англии, Том Хитон из Астон Виллы, пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы, и вряд ли кто-то будет раздумывать над его включением в заявку на Евро-2020. А Бен Фостер, который также мог бы претендовать на место в заявке "трех львов" не играл за сборную уже семь лет.
В октябре прошлого года Дина вызвали в сборную Англии на отборочные матчи на Евро-2020 как раз вместо травмированного Хитона. Однако он все еще не дебютировал за Англию, оказавшись лишь в запасе на матчи против Чехии, Болгарии, Черногории и Косово.
Может ли Хендерсон вытеснить Давида Де Хеа из основы Манчестер Юнайтед?
Форма Хендерсона – хорошая новость не только для сборной Англии, но и потенциально – для Манчестер Юнайтед.
По сравнению с Де Хеа, у молодого голкипера лучше процент сэйвов в этом сезоне – 75% по сравнению с 69% у Давида. Но опять-таки, Дина подводит точность его пасов ногами – у Де Хеа она достигает 72,7%.
Хендерсона можно рассматривать как надежного резервиста и в долгосрочной перспективе – преемника Де Хеа.
Однако Крис Уайлдер надеется, что добившийся такого прогресса Хендерсон, останется в Шеффилд Юнайтед и после этого сезона.
"Я уверен, он хочет регулярно играть в основе и вряд ли готов быть сменщиком кого-либо. Было бы здорово, если бы он остался у нас еще на год – мы уже начали переговоры с Манчестер Юнайтед об этом".
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