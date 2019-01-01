Сборная Украины будет базироваться в Бухаресте на Евро-2020

Стало известно, что преимущественно будет находиться украинская команда во время чемпионата Европы.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ, ФОТО: УАФ

УЕФА опубликовал список городов, где будут базироваться сборные-участники финального турнира Евро-2020.

Официально стало известно, что сборная Украины будет находиться преимущественно в Бухаресте.

Полный список:

Группа А

Турция (Баку, Азербайджан)

Уэльс (Баку, Азербайджан)

Швейцария (Рим, Италия)

Италия (Коверчано, Италия).

Группа В

Дания (Хельсингер, Дания)

Россия (Новогорск, Россия)

Бельгия (Тюбиз, Бельгия)

Финляндия (Репино, Россия).

Группа С

Украина (Бухарест, Румыния)

Австрия (Зеефельд, Австрия)

Нидерланды (Зейст, Нидерланды).

Группа D

Англия (Бертон-апон-Трент, Англия)

Чехия (Керри, Шотландия)

Хорватия (Сент-Андрюс, Шотландия).

Группа Е

Швеция (Мейнут, Ирландия)

Испания (Лас-Росас-де-Мадрид, Испания)

Польша (Портмарнок, Ирландия).

Группа F

Португалия (Будапешт, Венгрия)

Франция (Клерфонтен-ан-Ивелин, Франция)

Германия (Херцогенаурах, Германия).

Напомним, что Украина на Евро-2020 сыграет против Австрии, Нидерландов, а еще один соперник станет известен позже.

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