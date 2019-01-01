Билеты на матч Польша — Украина уже в продаже

Национальная сборная команда Украины по футболу начинает свою подготовку к финальному турниру Евро 2020.

27 марта в Париже Украина сыграет против Франции, а 31 марта в Хожуве — со сборной Польши.

С этого момента стартовала продажа билетов на контрольный матч национальных сборных Польши и Украины. Игра пройдет на Силезском стадионе города Хожув и начнется в 20:45 по местному времени.

Болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Польши, могут приобрести билеты на сайте www.tiсketsbox.com в период с 30 января по 3 марта 2020 года.

Условия продажи билетов:

• на один аккаунт можно заказать не более 4-х билетов;

• при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, которым вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения);

• билеты не являются именными, однако, из соображений безопасности берутся паспортные данные;

• информация о получении билетов на матч Польша — Украина, приобретенных через сайт www.tiсketsbox.com, будет сообщена дополнительно путем отправки письма на электронный адрес заказчика;

• для получения билетов нужно обязательно иметь при себе распечатанный сертификат и паспорта. Такой сертификат поступит на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты;

• билеты возврату и обмену не подлежат;

• билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 PLN. Стоимость билета — 485 гривен. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, приобретение валюты и комиссии банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com.