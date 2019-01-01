19 Ноя
21:45
Северная Македония
МАК
1
Израиль
ИЗР
0
19 Ноя
21:45
Сан-Марино
СМР
0
Россия
РОС
5
19 Ноя
21:45
Словакия
СВК
2
Азербайджан
АЗЕ
0
19 Ноя
21:45
Латвия
ЛАТ
1
Австрия
АВС
0
19 Ноя
21:45
Бельгия
БЛГ
6
Кипр
КИП
1

Билеты на матч Польша — Украина уже в продаже

Национальная сборная команда Украины по футболу начинает свою подготовку к финальному турниру Евро 2020.

27 марта в Париже Украина сыграет против Франции, а 31 марта в Хожуве — со сборной Польши.

С этого момента стартовала продажа билетов на контрольный матч национальных сборных Польши и Украины. Игра пройдет на Силезском стадионе города Хожув и начнется в 20:45 по местному времени.

Болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Польши, могут приобрести билеты на сайте www.tiсketsbox.com в период с 30 января по 3 марта 2020 года.

Условия продажи билетов:

• на один аккаунт можно заказать не более 4-х билетов;

• при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, которым вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения);

• билеты не являются именными, однако, из соображений безопасности берутся паспортные данные;

• информация о получении билетов на матч Польша — Украина, приобретенных через сайт www.tiсketsbox.com, будет сообщена дополнительно путем отправки письма на электронный адрес заказчика;

• для получения билетов нужно обязательно иметь при себе распечатанный сертификат и паспорта. Такой сертификат поступит на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты;

• билеты возврату и обмену не подлежат;

• билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 PLN. Стоимость билета — 485 гривен. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, приобретение валюты и комиссии банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЭТОТ МАТЧ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ОНЛАЙН.

Поделись в соцсетях:

Комментарии

Матчи
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 8 7 0 1 37 6 21
Чехия ЧЕХ 8 5 0 3 13 11 15
Косово КОС 8 3 2 3 13 16 11
Болгария БОЛ 8 1 3 4 6 17 6
Черногория ЧЕР 8 0 3 5 3 22 3
Команды: и в н п з п о
Украина УКР 8 6 2 0 17 4 20
Португалия ПОР 8 5 2 1 22 6 17
Сербия СЕР 8 4 2 2 17 17 14
Люксембург ЛЮК 8 1 1 6 7 16 4
Литва ЛИТ 8 0 1 7 5 25 1
Команды: и в н п з п о
Германия ГЕР 8 7 0 1 30 7 21
Нидерланды НИД 8 6 1 1 24 7 19
Северная Ирландия СИР 8 4 1 3 9 13 13
Беларусь БЛР 8 1 1 6 4 16 4
Эстония ЭСТ 8 0 1 7 2 26 1
Команды: и в н п з п о
Швейцария ШВЦ 8 5 2 1 19 6 17
Дания ДАН 8 4 4 0 23 6 16
Ирландия ИРЛ 8 3 4 1 7 5 13
Грузия ГРУ 8 2 2 4 7 11 8
Гибралтар ГИБ 8 0 0 8 3 31 0
Команды: и в н п з п о
Хорватия ХОР 8 5 2 1 17 7 17
Уэльс УЭЛ 8 4 2 2 10 6 14
Словакия СВК 8 4 1 3 13 11 13
Венгрия ВЕН 8 4 0 4 8 11 12
Азербайджан АЗЕ 8 0 1 7 5 18 1
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 10 8 2 0 31 5 26
Швеция ШВЕ 10 6 3 1 23 9 21
Норвегия НОР 10 4 5 1 19 11 17
Румыния РУМ 10 4 2 4 17 15 14
Мальта МАЛ 10 1 0 9 3 27 3
Фареры ФАР 10 1 0 9 4 30 3
Команды: и в н п з п о
Польша ПОЛ 10 8 1 1 18 5 25
Австрия АВС 10 6 1 3 19 9 19
Словения СВН 10 4 2 4 16 11 14
Северная Македония МАК 10 4 2 4 12 13 14
Израиль ИЗР 10 3 2 5 16 18 11
Латвия ЛАТ 10 1 0 9 3 28 3
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 10 8 1 1 25 6 25
Турция ТУР 10 7 2 1 18 3 23
Исландия ИСЛ 10 6 1 3 14 11 19
Албания АЛБ 10 4 1 5 16 14 13
Андорра АНД 10 1 1 8 3 20 4
Молдова МОЛ 10 1 0 9 4 26 3
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 10 10 0 0 40 3 30
Россия РОС 10 8 0 2 33 8 24
Шотландия ШОТ 10 5 0 5 16 19 15
Казахстан КАЗ 10 3 1 6 13 17 10
Кипр КИП 10 3 1 6 15 20 10
Сан-Марино СМР 10 0 0 10 1 51 0
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 10 10 0 0 37 4 30
Финляндия ФИН 10 6 0 4 16 10 18
Греция ГРЕ 10 4 2 4 12 14 14
Босния и Герцеговина БОС 10 4 1 5 20 17 13
Армения АРМ 10 3 1 6 14 25 10
Лихтенштейн ЛИХ 10 0 2 8 2 31 2