Билеты на матч Франция — Украина уже в продаже

Национальная сборная команда Украины по футболу готовится к финальной части Евро-2020.

27 марта в Париже сборная Украины сыграет со сборной Франции. Матч состоится на стадионе Стад де Франс. Начало в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

С 31 января 2020 болельщики готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Польши, могут приобрести билеты на сайте ticketsbox.com.

Условия продажи билетов:

- на один аккаунт можно не более четырех билетов;

- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, которых вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения)

- билеты не являются именными, однако, из соображений безопасности собираются паспортные данные;

- информация о получении билетов на матч Франция — Украина, приобретенных через сайт ticketsbox.com, будет сообщена дополнительно путем отправки письма на электронный адрес заказчика;

- для получения билетов нужно обязательно иметь при себе распечатанный сертификат и паспорта. Такой сертификат поступит на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты;

- билеты возврату и обмену не подлежат;

- билеты продаются в сектора для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 20 евро или 580 грн, билеты 1 категории — 85 евро или 2470 грн. Сумма в национальной валюте указана с учетом стоимости административных расходов, приобретение валюты и комиссии банка за перевод средств. Дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com.

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