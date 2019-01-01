Стало известно, где пройдут подготовительные матчи сборной Украины к Евро-2020

Исполнительный комитет УАФ утвердил места проведения поединков против Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ, ФОТО: УАФ

Сборная Украины проведет три домашних поединка в рамках подготовки к Евро-2020. Исполнительный комитет УАФ официально утвердил места проведения этих матчей в трех разных городах.

Таким образом, подопечные Андрея Шевченко встретятся с Кипром 26 мая в Харькове на ОСК Металлист. Второй матч Украины пройдет 2 июня в Киеве на НСК Олимпийский, а противостоять нашей сборной будет команда Северной Ирландии.

Заключительным домашним спаррингом "желто-синих" станет поединок против Израиля, который состоится 7 июня во Львове на стадионе Арена Львов.

"Эти три матча состоятся на востоке, в центре и на западе Украины. Итак, болельщики из всех регионов смогут зарядить своими эмоциями главную команду накануне решающего турнира".

"И вообще, это символично, ведь футбол в последнее время — это то, что объединяет нашу страну и дарит положительные эмоции миллионам болельщиков", — приводит слова Андрея Павелко пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что сборная Украины также проведет два гостевых товарищеских матча в марте. Первым оппонентом команды Шевченко станет Франция (27 марта, 22:00 по киевскому времени), а вторым — сборная Польши (31 марта, 21:45 по киевскому времени).

Напомним, ранее стартовала онлайн продажа билетов на матч Польша — Украина.

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