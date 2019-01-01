Бутко: Хочу вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020

Украинский защитник рассказал о своих амбициях на оставшуюся часть сезона.

БОГДАН БУТКО, ФОТО ФК ЛЕХ

Богдан Бутко перебрался в Лех Познань на правах аренды до конца текущего сезона. Украинский защитник собирается поехать на чемпионат Европы в составе сборной Украины.

"Я очень рад быть здесь и присоединиться к Леху. Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не просто играть, но и помогать выигрывать трофеи.

Однако в то же время это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную Украины через долгое время и перейти на Евро-2020", — приводит слова Бутко официальный сайт Леха.

Бутко последний раз появлялся на поел в футболке сборной Украины в марте прошлого года в игре против Люксембурга.