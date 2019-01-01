Перепродажа билетов на Евро-2020 стартует с 26 февраля

Болельщики могут продать свои купленные билеты до 25 февраля.

фото: getty images

Фанаты, которые не успели приобрести билеты на поединки Евро-2020, смогут это сделать с 26 февраля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Специально для этого Союз европейских футбольных ассоциаций открыл платформу, где будет производиться продажа билетов.

Все, кто уже приобрел пропускные документы, но по каким-то причинам не сможет посетить тот или иной матч, то их можно будет выставить на продажу.

Последний день, когда можно будет воспользоваться этой возможностью — 25 февраля, 20:00 по киевскому времени, после чего уже на следующие сутки в 16:00 начнется перепродажа билетов по номинальной цене.

Напомним, ранее стартовала онлайн продажа билетов на товарищеский матч Польша — Украина.

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