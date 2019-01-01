Стартовала перепродажа билетов на Евро-2020

Болельщики могут приобрести ранее проданные билеты.

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Сегодня, 26-го февраля, на официальном сайте стартует перепродажа билетов на чемпионат Европы 2020 года.

Перепродажа будет происходить по номинальной цене, и для этого потенциальным покупателям будет необходимо выстоять онлайн-очередь минимум в час на специальной платформе сайта.

Напомним, до сегодняшнего дня все болельщики, которым удалось приобрести билет на финальную часть турнира, но по какой-то причине не смогут попасть на поединки, могли выставить их на продажу.

Ранее сообщалось, что существует вероятность того, что Евро-2020 не состоится в запланированные даты из-за вспышки коронавируса в Европе.