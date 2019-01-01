19 Ноя
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Роберто Мартинес: Рассчитываю на Азара на Евро-2020

Наставник бельгийцев надеется на возвращение вингера.

Эден Азар, getty images
Эден Азар, getty images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил свою надежду, что крайний полузащитник Реала Эден Азар, несмотря на травму, сумеет восстановиться к чемпионату Европы.

"Я рассчитываю на то, что Азар сможет сыграть на Евро-2020. Последние две недели были трудными, но сейчас начался обратный отсчет до его возвращения".

"Есть вероятность, что он сможет вернуться в состав Реала до конца сезона, и мы уверены в этом", — сказал Мартинес Marca.

Ранее менеджер бельгийской команды заявил, что предварительно вингер будет отсутствовать на поле в течение трех месяцев.

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