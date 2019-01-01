Яремчук: Нет смысла ставить недостижимые цели на Евро

Форвард поделился мнением о выступлении команды.

Роман Яремчук, УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результаты команды в отборе на Евро-2020, а также поделился ожиданиями от финальной части турнира.

"Трудно ожидать такого результата в квалификации, когда в твоей группе Португалия и Сербия. Да и остальные соперники были не из легких, особенно Люксембург. Мы знали, что будет невероятно тяжело и нужно будет дорожить каждым очком. Сложно было даже представить, что мы сможем выиграть группу за тур до конца. Но, тем не менее, считаю, сборная Украины полностью заслужила первое место.

На Евро нет смысла ставить недостижимые цели. Прежде всего, хочется хорошо сыграть за Украину и друг за друга. Наша главная сила – в единстве. Сейчас у нас прекрасный коллектив, все друг друга поддерживают. Также у нас великолепный тренерский штаб, в котором собраны хорошие тактики. На Евро-2020 все будет в наших руках", – рассказал Яремчук в интервью официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что Украина узнала двух новых соперников для подготовки к Евро-2020.

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