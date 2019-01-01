Норвегия сыграет против Сербии за выход на Евро-2020 без болельщиков

Институт общественного здоровья Норвегии рекомендовал перенос или отмену мероприятий численностью более 500 человек.

Стадион Уллевол, Photo Agency

Полуфинал плей-офф Лиги наций между Норвегией и Сербией состоится 26 марта без зрителей.

"Когда здравоохранительные органы рекомендовали нам сыграть без зрителей, мы сразу же согласились. Забота о жизни и здоровье 27 тысяч человек, которые планировали посетить игру, превыше всего", — цитирует директора по коммуникации Норвежской футбольной ассоциации Гро Тведта Андерссена Fotball.no.

Болельщикам будут возвращены средства, затраченные на покупку билетов.

Скорее всего, аналогичные меры будут предприняты и на матчах внутренних норвежских турниров.