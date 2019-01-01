Евро-2020 могут перенести из наиболее инфицированных стран — Calciomercato

Возможно, вместо Италии матчи чемпионата Европы будет принимать Турция.

Александер Чеферин, Getty Images

УЕФА рассматривает различные варианты предстоящего чемпионата Европы из-за экстренной ситуации, возникшей в связи с коронавирусом, утверждает Calciomercato.

Национальные ассоциации были бы не против перенести турнир на 2021 год – однако с 17 июня по 4 июля должен пройти клубный чемпионат мира ФИФА.

Еще один из вариантов – лето 2022 года, поскольку чемпионат мира пройдет лишь зимой.

Однако у президента УЕФА Александера Чеферина есть альтернативный план действий, согласно информации La Repubblica: перенести игры из стран с наибольшим количеством случаев коронавируса. В частности, сообщается, что вместо Италии игры чемпионата Европы может принять Турция.