Манчини: Италия может выиграть чемпионат Европы и через год

Главный тренер сборной Италии считает, что Евро-2020 можно переносить.

Роберто Манчини, getty images

Роберто Манчини прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом, отметив, что чемпионат Европы — не самое важное на сегодняшний день.

"Мы должны оставить игроков дома, всех. Они профессионалы и знаю, что делать. Когда лига начнется у них будет 10-14 дней регулярных тренировок.

Нужно подождать до вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, которые были в Италии в последние 15 дней, теперь будут и в других странах. Не знаю, чем то закончится, но есть более важные вещи, чем чемпионат Европы.

Если отложат турнир, то мы сможем выиграть его и через год. Главное — здоровье каждого, и тогда мы все сможем вернуться на стадионы", — приводит слова Манчини Football Italia.

Отметим, что также рассматривается вариант с переносом чемпионата Европы на декабрь 2020 года.