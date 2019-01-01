Сегодня УЕФА обсудит судьбу еврокубков и Евро-2020

Вероятно, станут известны новые даты проведения турниров.

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Официальный сайт УЕФА сообщает, что сегодня, 17-го марта, Союз европейских футбольных ассоциаций обсудить судьбу Евро-2020 и проведения еврокубковых турниров в текущем сезоне.

Как ранее сообщали многочисленные источники, вероятнее всего, чемпионат Европы будет перенесен на июнь 2021-го года. Также утверждалось, что турнир может состоятся в декабре.

Решение о переносе необходимо для того, чтобы дать возможность доиграть национальные чемпионаты и чтобы избежать значительных финансовых потерь со стороны клубов.

Отмечается, что и для команд в приоритете доиграть внутренние турниры, которые могут возобновиться летом, и сегодня УЕФА передаст клубам свое решение о переносе Евро-2020 и об ориентировочных новых датах и форматах проведения еврокубков.

К слову, сегодня свою судьбу решит украинская Премьер-лига. Напомним, УПЛ остается одним из немногих турниров в Европе, которые не прервались из-за вспышки коронавируса.