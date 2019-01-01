Официально: УЕФА перенес Евро на 2021 год

Европейское первенство не состоится следующим летом.

Фото: Getty Images

УЕФА принял решение перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год, сообщает твиттер норвежской федерации футбола.

Следующее европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.

Также на экстренном собрании УЕФА чиновники должны принять решение о завершении текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА требует от клубов 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020.

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