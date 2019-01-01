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Чеферин: УЕФА должен был пойти на самые большие жертвы

Глава европейского футбольного союза объяснил позицию организации.

Александер Чеферин, Getty Images
Александер Чеферин, Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение перенести Евро-2020 на экстренном собрании организации.

"Здоровье фанатов, персонала и игроков должно быть нашей приоритетной задачей, поэтому УЕФА предоставил возможность национальным федерациям безопасно завершить сезон. Я горжусь реакцией своих коллег в европейском футболе.

Было важно, чтобы УЕФА на собственном примере пошел на самые большие жертвы. Перенос Евро-2020 обойдется УЕФА очень дорого, но мы будем стараться, чтобы развитие футбола не пострадало ни в одной из 55 федераций. Цели выше прибыли – всегда было нашим главным принципом.

Хочу поблагодарить Алехандро Домингеса и КОНМЕБОЛ, которые согласились перенести Копа Америка, следуя рекомендациям ВООЗ, и приняли чрезвычайные меры, которые были вызваны переносом Евро-2020.

Также хочу поблагодарить президента ФИФА Джанни Инфантино, который уверил, что сделает все возможное, чтобы все прошло по новому календарю", – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось также, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 27 июня.

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