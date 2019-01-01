Чеферин: УЕФА должен был пойти на самые большие жертвы

Глава европейского футбольного союза объяснил позицию организации.

Александер Чеферин, Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение перенести Евро-2020 на экстренном собрании организации.

"Здоровье фанатов, персонала и игроков должно быть нашей приоритетной задачей, поэтому УЕФА предоставил возможность национальным федерациям безопасно завершить сезон. Я горжусь реакцией своих коллег в европейском футболе.

Было важно, чтобы УЕФА на собственном примере пошел на самые большие жертвы. Перенос Евро-2020 обойдется УЕФА очень дорого, но мы будем стараться, чтобы развитие футбола не пострадало ни в одной из 55 федераций. Цели выше прибыли – всегда было нашим главным принципом.

Хочу поблагодарить Алехандро Домингеса и КОНМЕБОЛ, которые согласились перенести Копа Америка, следуя рекомендациям ВООЗ, и приняли чрезвычайные меры, которые были вызваны переносом Евро-2020.

Также хочу поблагодарить президента ФИФА Джанни Инфантино, который уверил, что сделает все возможное, чтобы все прошло по новому календарю", – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось также, что УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов 27 июня.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.