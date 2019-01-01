Дуэлунд: Перенос Евро-2020 — хорошая новость для меня

Хавбек Динамо надеется сыграть на чемпионате Европы в следующем году.

МИККЕЛЬ ДУЭЛУНД, ФОТО ДИНАМО

Евро-2020 перенесли на следующий год из-за ситуации с пандемией коронавируса. Полузащитник киевского Динамо Микель Дуэлунд стал одним из игроков, которых данный сценарий нисколько не огорчил, поскольку, по словам датчанина, у него появился шанс выступить за свою сборную на этом турнире.

"У меня всегда будет оставаться желание выступить на чемпионате Европы. Если бы его провели в 2020 году, то у меня не было бы шансов сыграть за свою сборную там. Учитывая это, при всем уважении, но перенос Евро-2020 — хорошая новость для меня"

"Я знаю, на что я способен, и понимаю, что смогу смогу помочь своей команде. Можете называть меня чрезмерным оптимистом, но если мое тело не подведет меня, то у меня есть хорошие шансы на вызов в сборную", — приводит слова Дуэлунда Bold.dk.

Напомним, ранее о переносе Евро-2020 высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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