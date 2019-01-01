Соболь: Перенести Евро-2020, наверное, было правильным решением

Защитник считает, что перенос чемпионата Европы может сделать сборную Украины сильнее.

Эдуард Соболь, УАФ

Крайний защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию. Думаю, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и мы сможем снова думать о Евро".

"Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем добавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле", — приводит слова Соболя УАФ.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер близок к продаже Эдуарда Соболя в Брюгге, за который украинец выступает на правах аренды.

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