УЕФА по-прежнему планирует провести Евро в 12 городах

Футбольные власти не рассматривают смену формата турнира.

Кубок Европы, Getty Images

УЕФА не намерен менять формат Евро и хочет провести его в 12 городах, как планировалось ранее, сообщает Sky Sports.

Европейский футбольный союз был вынужден перенести турнир на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Планируется, что Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года без изменения календаря матчей в тех же городах. Но на этом этапе расписание матчей еще не было утверждено. УЕФА находится на связи с властями всех 12 городов и вскоре должен сообщить о своих дальнейших намерениях", – говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос.

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