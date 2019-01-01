Харатин: Если я и дальше буду прогрессировать, то меня еще вызовут в сборную

Футболист намерен продолжать работать и развиваться.

Игорь Харатин, photo Ferencvarosi FC

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поделился своими мыслями относительно того, что ему так и не осуществить дебютную поездку в лагерь сборной Украины из-за вспышки коронавируса.



"Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Так что нечего расстраиваться – нужно дальше тренироваться и прогрессировать", — признался футболист в интервью телеканалу Футбол.

"Очень тяжело сейчас сказать, когда в Венгрии возобновиться сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, так как очень хотим играть и завершить этот чемпионат. Но как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать. Но сейчас тяжело что-то сказать".

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