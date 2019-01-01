Малиновский: Перенос Евро — не проблема

Футболист уверен, что за последующий год есть возможность улучшить свои лучшие стороны.

Руслан Малиновский, фото УАФ

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский поделился своими мыслями относительно переноса Евро-2020.

"Честно сказать, когда мы выходили на все матчи, я не чувствовал мандража ни у одного футболиста. Не важно, против кого мы играли, у нас была установка. Настолько был такой менталитет, что каждый верил в себя. Не было сомнений.

Перенос Евро – не проблема. Главное, чтобы все в голове были готовы, потому что все идет от головы. Думаю, за этот год мы можем прибавить в каких-то моментах, подтянуть свои слабые стороны, а сильные – улучшить", — заявил Руслан в интервью Великому футболу.

Ранее Руслан Ротань говорил, что Ливерпуль напоминает ему сборную Украины.

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