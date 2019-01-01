Манчини: Перед Италией будет стоять одна задача — выиграть чемпионат Европы

Тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини обозначил цель своей команды на Евро-2020.

Роберто Манчини, Getty Images

По мнению Роберто Манчини, сборная Италии сейчас близка к тому, чтобы повторить успех 1968 года и снова выиграть чемпионат Европы.

"Своей игрой сборная Италии вновь заслужила любовь болельщиков, – цитирует Манчини Football Italia. – Надеюсь, мы не растеряем тот уровень, которого достигли, за время вынужденной паузы в футболе. Более того, мы постараемся максимально использовать предоставившийся нам дополнительный год на подготовку. Перед нами в любом случае будет стоять одна задача — повторить успех 1968 года и выиграть чемпионат Европы".

Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесен на лето 2021 года.

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