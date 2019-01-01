Зинченко: Перенос Евро? Обидно, потому что сборная была на ходу

Фулбэк Сити высказал свое мнение о форме национальной команды.

Александр Зинченко, getty images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что имеет сожаления касательно того, что чемпионат Европы был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Самое главное сейчас — это здоровье людей. Относительно игры сборной, то обидно, ведь команда была на ходу. С другой стороны, у нас были травмированы Роман Яремчук, Тарас Степаненко. За это время они наберут форму, они уже это делают".

"Однако я считаю, что чем чаще игроки встречаются в сборной, тем лучше. Хотелось бы побольше сборов к чемпионату Европы. Так как во многих других сборных игроки высокого уровня, индивидуально сильные, могут набрать форму за месяц. На них переноса Евро сильно не повлияет. Сборная Украины же строит свою игру через коллектив, выглядит как один сплошной кулак, где никто не выпадает. Поэтому для нас так важно время, проведенное вместе".

Также украинский футболист высказал свое мнение о будущих соперниках сборной в Лиге Наций.

"После жеребьевки я разговаривал с партнерами по Манчестер Сити, представителями этих сборных. Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборных испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если сборная Украины будет находиться на ходу".

"Нынешние Испания и Германия — уже не те сборные, которыми были еще недавно. Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь ее состав выступает в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель — игрок мирового уровня".

"Думаю, для украинских болельщиков Лига наций будет интересной, так же это хорошая проверка и для нас. Многие говорят, что сборная Украины стала "топом". Поэтому это ли не лучшая возможность подтвердить такие слова на деле", — сказал Зинченко официальному сайту УАФ.

Ранее сообщалось, что фулбэк во время карантина сделал тренировочную базу, где работает с молодыми игроками.