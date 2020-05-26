УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020

Организация запустила портал, где покупатели могут вернуть деньги.

Евро-2020, Getty Images

Из-за ситуации с коронавирусом весь мир подвергся финансовым убыткам, и футбол – не исключение. Помимо того, что были отменены национальные первенства, были затронуты и такие турниры, как Лига чемпионов и чемпионат Европы-2020.

Многие болельщики находились в ожидании, в частности из-за того, что участие в турнире должна была принять сборная Украины. Тем не менее, чемпионат Европы 2020 перенесен на следующий год и с этим ничего нельзя сделать.

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Однако остался один нерешенный момент – что делать с билетами, которые купили болельщики, а ЧЕ-2020 так и не увидят в этом году? УЕФА запустил портал, где можно вернуть деньги за билеты.

Важно: запрос на возврат билетов нужно отправить до 26.05.2020, 14:00 CEST (центральноевропейское время) До этой даты вы также сможете отменить возврат своих билетов, если пожелаете.

При этом, если вы не хотите получить деньги обратно и решите сохранить билеты, то сможете без проблем посетить матчи Евро, но уже в 2021 году.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был пройти с 12 июня и по 12 июля в 12 городах.

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