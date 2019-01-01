Шевченко: Перенос Евро-2020? Теперь у сборной Украины есть время провести дополнительную работу

Украинский специалист рассказал, как сборной Украины удалось провести столь успешный квалификационный раунд.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ключе к успеху его подопечных, которые сумели занять первое место в группе и выйти на Евро-2020. Из-за коронавируса турнир впоследствии был перенесен на 2021 год, однако специалист сумел найти в этом и положительную сторону.

"Мы провели отличную работу и получили невероятный опыт. Особенно стоит отметить решающий матч с Португалией на НСК Олимпийский. Та победа подарила нам невероятные эмоции. Почти весь мой тренерский штаб – итальянский, мы провели прекрасную квалификацию. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, создали в команде прекрасную атмосферу".

"Что касается переноса Евро-2020, то у нас теперь есть время проанализировать все и провести дополнительную работу. Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами", — приводит слова Шевченко Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко занял седьмое место в списке худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN.

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