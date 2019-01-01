19 Ноя
21:45
Северная Македония
МАК
1
Израиль
ИЗР
0
19 Ноя
21:45
Сан-Марино
СМР
0
Россия
РОС
5
19 Ноя
21:45
Словакия
СВК
2
Азербайджан
АЗЕ
0
19 Ноя
21:45
Латвия
ЛАТ
1
Австрия
АВС
0
19 Ноя
21:45
Бельгия
БЛГ
6
Кипр
КИП
1

Шевченко: Перенос Евро-2020? Теперь у сборной Украины есть время провести дополнительную работу

Украинский специалист рассказал, как сборной Украины удалось провести столь успешный квалификационный раунд.

Андрей Шевченко, Getty Images
Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ключе к успеху его подопечных, которые сумели занять первое место в группе и выйти на Евро-2020. Из-за коронавируса турнир впоследствии был перенесен на 2021 год, однако специалист сумел найти в этом и положительную сторону.

"Мы провели отличную работу и получили невероятный опыт. Особенно стоит отметить решающий матч с Португалией на НСК Олимпийский. Та победа подарила нам невероятные эмоции. Почти весь мой тренерский штаб – итальянский, мы провели прекрасную квалификацию. Но кроме результатов, мы показали и хорошую игру, создали в команде прекрасную атмосферу".

"Что касается переноса Евро-2020, то у нас теперь есть время проанализировать все и провести дополнительную работу. Мы смогли привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что она может играть наравне с чемпионами", — приводит слова Шевченко Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко занял седьмое место в списке худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.

Поделись в соцсетях:

Комментарии

Матчи

Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 8 7 0 1 37 6 21
Чехия ЧЕХ 8 5 0 3 13 11 15
Косово КОС 8 3 2 3 13 16 11
Болгария БОЛ 8 1 3 4 6 17 6
Черногория ЧЕР 8 0 3 5 3 22 3
Команды: и в н п з п о
Украина УКР 8 6 2 0 17 4 20
Португалия ПОР 8 5 2 1 22 6 17
Сербия СЕР 8 4 2 2 17 17 14
Люксембург ЛЮК 8 1 1 6 7 16 4
Литва ЛИТ 8 0 1 7 5 25 1
Команды: и в н п з п о
Германия ГЕР 8 7 0 1 30 7 21
Нидерланды НИД 8 6 1 1 24 7 19
Северная Ирландия СИР 8 4 1 3 9 13 13
Беларусь БЛР 8 1 1 6 4 16 4
Эстония ЭСТ 8 0 1 7 2 26 1
Команды: и в н п з п о
Швейцария ШВЦ 8 5 2 1 19 6 17
Дания ДАН 8 4 4 0 23 6 16
Ирландия ИРЛ 8 3 4 1 7 5 13
Грузия ГРУ 8 2 2 4 7 11 8
Гибралтар ГИБ 8 0 0 8 3 31 0
Команды: и в н п з п о
Хорватия ХОР 8 5 2 1 17 7 17
Уэльс УЭЛ 8 4 2 2 10 6 14
Словакия СВК 8 4 1 3 13 11 13
Венгрия ВЕН 8 4 0 4 8 11 12
Азербайджан АЗЕ 8 0 1 7 5 18 1
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 10 8 2 0 31 5 26
Швеция ШВЕ 10 6 3 1 23 9 21
Норвегия НОР 10 4 5 1 19 11 17
Румыния РУМ 10 4 2 4 17 15 14
Мальта МАЛ 10 1 0 9 3 27 3
Фареры ФАР 10 1 0 9 4 30 3
Команды: и в н п з п о
Польша ПОЛ 10 8 1 1 18 5 25
Австрия АВС 10 6 1 3 19 9 19
Словения СВН 10 4 2 4 16 11 14
Северная Македония МАК 10 4 2 4 12 13 14
Израиль ИЗР 10 3 2 5 16 18 11
Латвия ЛАТ 10 1 0 9 3 28 3
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 10 8 1 1 25 6 25
Турция ТУР 10 7 2 1 18 3 23
Исландия ИСЛ 10 6 1 3 14 11 19
Албания АЛБ 10 4 1 5 16 14 13
Андорра АНД 10 1 1 8 3 20 4
Молдова МОЛ 10 1 0 9 4 26 3
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 10 10 0 0 40 3 30
Россия РОС 10 8 0 2 33 8 24
Шотландия ШОТ 10 5 0 5 16 19 15
Казахстан КАЗ 10 3 1 6 13 17 10
Кипр КИП 10 3 1 6 15 20 10
Сан-Марино СМР 10 0 0 10 1 51 0
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 10 10 0 0 37 4 30
Финляндия ФИН 10 6 0 4 16 10 18
Греция ГРЕ 10 4 2 4 12 14 14
Босния и Герцеговина БОС 10 4 1 5 20 17 13
Армения АРМ 10 3 1 6 14 25 10
Лихтенштейн ЛИХ 10 0 2 8 2 31 2