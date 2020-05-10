Яремчук: Мечта каждого украинца — выиграть чемпионат Европы

Украинский форвард высказался об амбициях сборной Украины на Евро.

Роман Яремчук, Фото: УАФ

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук в последний раз он выходил на поле 26 декабря из-травмы ахилла, а в январе этого года перенес операцию. Существовала такая вероятность, что украинец может не успеть восстановиться к Евро-2020, однако турнир был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Тяжело, когда пропускаешь три месяца и нужно возвращаться на какой-то уровень. Можно вернуться на уровень чемпионата Бельгии, можно — на уровень чемпионата Украины. Чемпионат Европы — это очень высокий уровень. Там нужно быть готовым на 300%, чтобы показать максимум. Я делал бы все возможное, чтобы быть готовым к турниру".

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"С Шевченко всегда поддерживал связь, когда у меня была операция. Он дал много советов о том, как правильно поступить. Он хотел, чтобы я мог играть без боли, поэтому я пошел на операцию. Я знал, что успею вернуться к Евро. Если бы не успевал, я б постарался дотянуть до лета и сделать ее после чемпионата".

"Был такой выбор, но я пообщался с опытными людьми и мы приняли решение, что нужно делать операцию. Она прошла хорошо, но думаю, что уровень физиотерапевтов в чемпионате Украины не такой плохой, как говорят. Дело в отношении врачей и массажистов в Украине. Все было на топ-уровне, а в Бельгии — не на топ-уровне, мягко говоря".

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"Сборная Украины была на ходу и показывала хорошие матчи. Но ситуация складывалась так, что Степаненко и Ярмоленко получили травмы. Хочется, чтобы все были максимально готовы и на ходу. Тогда мы могли бы давать результат на турнире. Все знают, что у нас хорошая команда. В Европе о нас начали говорить. Однако футбол может однажды поставить на место так, что потом долго будешь собираться".

"На Евро-2016 сборная выступила неудачно, потом долго была критика. Нужно относиться ко всему последовательно и подготовить себя к серьезным матчам. Нужно прикладывать усилия, чтобы пройти как можно дальше. Мечта каждого украинца — выиграть чемпионат Европы. Но нужно быть реалистом и двигаться к цели пошагово", — заявил Роман Яремчук в программе Великий футбол.

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