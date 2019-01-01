Количество городов, принимающих Евро-2021, может снизиться до восьми

Александер Чеферин анонсировал возможные изменения в проведении чемпионата Европы.

Александер Чеферин, Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о возможных изменениях, которые касаются организации чемпионата Европы в 2021 году. По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций может сократить количество городов, в которых будет проводиться Евро.

"В принципе, мы планируем остаться в тех городах, в которых планировали. С девятью городами уже все согласовано. У нас есть некоторые трудности в трех других городах, поэтому мы продолжим переговоры".

"По сути, мы собираемся провести Евро в двенадцати городах. Если нет, мы готовы сделать это в десяти, девяти или восьми городах", — заявил Чеферин в интервью beIN Sports.

Напомним, ранее Александер Чеферин рассказал о ситуации с возвращением футбола после карантина, вызванного пандемией коронавируса.