Шевченко: Я полностью сконцентрирован на работе со сборной Украины

Главный тренер "сине-желтых" сосредоточен на текущей команде.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES

Андрей Шевченко хотел бы поработать с Миланом, но сосредоточен сейчас на сборной Украины.

"Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата".

"Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно, судьба подарит шанс стать тренером "россонери".

"Будущее — это размытое понятие. В данный момент я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой", — сказал Андрей Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Ранее Шевченко заявил о важности открытия границ для международных матчей.