Бухарест готов принять матчи Евро-2020 в следующем году

Румыны полностью готовы к календарю проведения соревнования в 2021 году.

Национальный стадион в Бухаресте, Getty Images

Столица Румынии Бухарест сможет принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы. Об этом сообщает Reuters.

Никакие обстоятельства не должны помешать проведению всех запланированных матчей в Бухаресте в согласованные даты. Также город сможет принять всех участников, которые будут там базироваться, к примеру, сборная Украины на групповом этапе.

Бухарест должен принять три поединка группового этапа (в том числе два — сборной Украины) и один 1/8 финала.

Ранее готовность принять Евро-2020 в следующем году выразил и Копенгаген.

Напомним, финальная часть чемпионата Европы должна пройти в 12 европейских городах: Рим, Баку, Копенгаген, Санкт-Петербург, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Дублин, Бильбао, Будапешт и Мюнхен.