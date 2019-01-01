Сев. Македония — Косово 2:1 Обзор матча с участием возможного соперника Украины

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка между национальными командами.

Сборная Северной Македонии, ffm.mk

Северная Македония одержала победу над Косово со счетом 2:1 и вышла в финал плей-офф за право сыграть в финальной части Евро-2020.

В решающем матче северомакедонская команда сыграет с Грузий и в случае победы может стать соперником сборной Украины в групповом раунде.



Северная Македония – Косово 2:1

Голы: Кололи, 15 (автогол), Велкоски, 33 – Хадерджонай, 29.

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 51), Ристовски (Костадинов, 88), Николов, Адеми (Спировски, 80), Барди, Алиоски, Несторовски (Трайковски, 88), Пандев (Тричковски, 80).

Косово: Мурич, Алити, Дрешевич, Войвода (Жегрова, 64), Хадерджонай, Бериша, Кололи, Целина (Кастрати, 75), Шаля (Пакярада, 87), Зенели, Нухиу (Рашани, 46).

Предупреждения: Бейтулаи, Несторовски, Адеми, Алиоски, Ристовски, Димитриевски – Рашани.