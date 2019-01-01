Манчини: Смотрю на чемпионат мира сквозь призму Евро-2020
Главный тренер сборной Италии поделился своим видением будущего национальной команды в контексте ближайших международных форумов.
Наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини в данном отрезке сезона находится в поисках новых решений для своих подопечных, которые в октябрьской части противостояний Лиги наций УЕФА дважды сыграли вничью, поделив очки на выезде с Польшей (0:0) и дома с Нидерландами (1:1).
Как сообщает Gianluca Di Marzio, Итальянец начал свое интервью в гостях у Sportlab с размышлений о предстоящем в скором времени моменте продления контракта с футбольной федерацией своей страны. "Я не думаю об истечении срока контракта. Пока что, я надеюсь, что футбол вернется в норму как можно скорее, мы этого больше не вынесем", — сокрушился Манчини.
Наставник сразу перешел к обсуждению поставленных перед собой и командой целей на ближайшее будущее: "Первая цель — занять первое место в группе Лиги наций. В июне у нас будет чемпионат Европы. Наша победа на нем — это вторая задача. Италии этого не хватало уже много лет".
Однако последние результаты его подопечных далеки от идеала, поэтому Манчини сразу поставил жесткий критерий качества работы: "Если нам удастся стать лучше в ближайшие месяцы, у нас могут быть шансы на победу".
Не одним лишь предстоящим чемпионатом Европы ограничивается взгляд наставника сборной Италии в будущего. Роберто уже смотрит и в сторону международного форума в Катаре зимой 2022 года: "Чемпионат мира также не за горами. Однако сложно сказать, что может случиться в жизни", — сказал наставник, намекая на коронавирус COVID-19.
"А что, если не Италия", — задал провокационный вопрос журналист издания. На него у Манчини также нашелся ответ: "Для меня на национальном уровне есть только Италия. Из других я бы выбрал для воображения Бразилию, но повторяю, для меня приоритетом является только Италия".
Последней темой для обсуждения в интервью стал вопрос о возвращении одиозного нападающего Марио Балотелли в состав национальной команды: "Мне очень жаль, что он не может найти команду. Ему 30 лет, он находится на пике футбольной зрелости, мне жаль, что он не развивается в последние годы. Благодаря своим техническим качествам он очень пригодился бы в сборной. Я всегда надеюсь, что он сможет выстрелить в спортивном плане, потому что мне нравится его игра", — сделал заключение главный тренер.
Свой следующий матч в ноябрьском слоте для матчей национальных команд сборная Италии проведет против Этонии, в рамках товарищеской встречи, после чего подопечных Манчини ожидают домашняя игра с Польшей и гостевая с Боснией и Герцеговиной.
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