Главный тренер сборной Грузии: Мое время вышло, я хочу всех поблагодарить

Владимир Вайсс подвел итоги неудачной для его команды кампании отбора на чемпионат Европы-2020.

Владимир Вайсс, gff.ge

В решающем поединке за право сыграть на чемпионате Европы-2020, который пройдет следующим летом, в одном квартете со сборными Украины, Нидерландов и Австрии, сборная Грузии минимально уступила Северной Македонии (0:1) в результате гола Горана Пандева на 56-й минуте.

Наставник "крестоносцев", известный в прошлом словацкий футболист, а нынче — главный тренер, Владимир Вайсс подвел итоги отдельно взятого поединка с неудачным исходом, который подвел черту для его команды под очередной провальной попыткой попасть на международный форум. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола Грузии.

"Сожалею по поводу такой ​​игры. Сегодня не наш день. Я несу полную ответственность за результат, однако это футбол. Жизнь должна продолжаться. Мы хотели сделать всех грузин счастливыми, но уступили. Приношу извинения от всех игроков, федерации, журналистов, болельщиков.

Сегодня Македония забила, они были немного лучше, чем мы, и я хочу поздравить их с поездкой на чемпионат Европы. Мы остаемся дома. Это был неудачный день для всех, и это очень грустно. Сейчас у нас две игры Лиги наций, и после этих двух игр — новые надежды. Мое время вышло, я хочу всех поблагодарить. Я заканчиваю период очень хороших для меня пяти лет, которые также были непростыми.

К сожалению, сегодня все в слезах и грустят. Мы все хотели лучшего результата, но это футбол. Соперник использовал один шанс, и мы ничего не смогли сделать. Мы не могли показать более качественную атаку", — резюмировал наставник.

Сборную Грузии в ближайшем будущем ожидают домашний матч против Армении (15 ноября) и гостевой — против Эстонии, в рамках Лиги наций УЕФА.