Робертсон: Не могу дождаться лета

Защитник английского Ливерпуля и сборной Шотландии не скрывал эмоций после выхода его команды в основную сетку чемпионата Европы-2020.

За право принять участие следующим летом в основном раунде чемпионата Европы-2020 сборной Шотландии пришлось сражаться более 120 минут на поле сербского стадиона Райко Митич в Белграде с местной национальной командой.

Победителя пары, а также четвертую команду в квартете D, где уже обитали Англия, Хорватия и Чехия, позволила определить серия пенальти, в которой Александар Митрович допустил ошибку при последнем ударе в основной серии для его команды.

Капитан шотландской сборной Эндрю Робертсон не скрывал эмоции в своем послематчевом интервью, а его слова привело издание The Guardian, со ссылкой на Sky Sports.

"Этот успех просто показывает вам наши сильные стороны. Многие сдались бы и потерялись на поле в дополнительное время (Шотландия пропустила на 90-й минуте в результате удара головой от Луки Йовича — ред.), но мы держались вместе на протяжении всего пути, и теперь, наступила ночь, которую мы заслуживаем", — подвел итог поединка представитель Ливерпуля.

"Я не могу дождаться лета теперь. Это самый эмоциональный момент, который я когда-либо испытывал после игры. Я так горжусь всеми партнерами! — добавил игрок, — Мы чувствовали поддержку из дома всю дорогу сюда сегодня вечером, мы знали, как это может помочь каждому. Я надеюсь, что все в Шотландии веселятся, потому что мы пережили тяжелые времена. Когда мы доберемся до Евро, будет 23 года (без участия в международных форумах со стороны Шотландии — ред.), но мы сделали это", — не стал скрывать эмоций защитник.

Шотландия 23 года была в стороне от международных состязаний. При этом, решающий удар от Александара Митровича с пенальти отразил голкипер Дэвид Маршалл, который принимал участие в чемпионате мира-1998 во Франции — последнем для сборной его страны глобальном форуме.

В честь данного события, ресурс Goal.com решил поднять из истории интервью Робертсона по поводу первого приглашения в национальную команду.

Flashback to Andy Robertson reflecting on his first Scotland call-up 👀



He's now captained his nation to their first major tournament since 1998 ✊pic.twitter.com/cVh6qlfBTJ