Евро-2020 может пройти в Великобритании

УЕФА рассматривает возможность провести финальный турнир Евро-2020 в 2021 году в Англии, Шотландии и Уэльсе.

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Европейский футбольный союз не отказывается от «плана А», согласно которому матчи Евро-2020 пройдут в 12-ти городах по всей Европе, но в качестве запасного варианта рассматривает проведение турнира на территории одного государства — утверждает Daily Mail.

Наиболее подходящим вариантом для УЕФА представляется Великобритания, где в Англии, Шотландии и Уэльсе уже сейчас все, от стадионов и инфраструктуры до налаженной системы санитарного контроля, готово для того, чтобы принять соревнование.

К тому же стоит учесть, что некоторые матчи, в том числе один из полуфиналов и финал (на Уэмбли) и так должны пройти на территории Соединенного Королевства.

Наряду с Великобританией УЕФА рассматривает и другие кандидатуры, но при этом надеется, что к лету 2021 года пандемию коронавируса удастся обуздать и вносить изменения в первоначальные планы не придется.

Ранее стали известны все участники финального турнира Евро-2020.