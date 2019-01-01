Маттеус: Если Лев провалится на Евро, вместе с ним обязаны уйти боссы футбольного союза

Лотар Маттеус считает, что руководители НФС несут такую же ответственность за результат, как и тренер сборной.

Лотар Маттеус, Getty Images

Легендарный капитан национальной сборной Германии Лотар Маттеус считает, что президент Немецкого союза Фриц Келлер и его окружение совершило ошибку, оставив Йоахима Лева во главе сборной Германии.

"Если на чемпионате Европы что-то пойдет не так, и результат, которого все ждут, не будет достигнут, паковать чемоданы нужно не только Леву и его ассистентам, а и тем, кто оставил его в сборной до конца Евро-2020, – цитирует Bild обладателя Золотого мяча и чемпиона мира и Европы. – Лично я считаю, что это решение было ошибкой".

"Мне не нравится ситуация в сборной и вокруг нее. Складывается впечатление, что тренер сам не видит четкого выхода. И самый весомый его аргумент по каждому поводу звучит примерно так — дайте мне спокойно работать, вы все ничего не понимаете".

Призывы уволить Лева достигли пика после поражения 0:6 от Испании, но тренера оставили на его посту.

Football.ua разбирался, почему не стоило увольнять Лева сразу после фиаско в Лиге наций.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.