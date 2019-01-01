Стало известно, с кем Украина сыграет спарринги перед Евро-2020
У команды Андрея Шевченко будет три товарищеских поединка.
Сборная Украины проведет три контрольных матча в рамках подготовки к грядущему чемпионату Европы.
Соперниками команды Андрея Шевченко станут сборные Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Об этом сообщил Андрей Павелко в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.
Национальной команде не придется далеко летать — все три поединка пройдут на территории Украины.
На групповой стадии чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко будут противостоять Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.
Напомним, что ранее стала известна дата рассмотрения апелляции сборной Украины на техническое поражение от Швейцарии.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021