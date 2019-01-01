Чеферин: Евро-2020 пройдет в 12-ти странах и со зрителями
Президент УЕФА подтвердил неизменность планов на финальный турнир чемпионата Европы.
Александер Чеферин уверяет, что Европейский футбольный союз оптимистично настроен по поводу проведения Евро-2020.
"Мы намерены провести Евро-2020 в тех городах, где и планировал, – цитирует президента УЕФА Goal. – Я настроен оптимистически, и уверен, что чем ближе мы будем к финальному турниру чемпионата Европы, тем более благоприятной будет эпидемиологическая обстановка".
"К апрелю мы планируем получить от всех федераций, входящих в УЕФА, планы по поводу возвращения болельщиков на трибуны. На их основании мы разработаем европейскую программу. Болельщики — эта та важная составляющая, которая делает футбол особенным. И мы сделаем все возможное, чтобы позволить им вернутся на стадионы".
Ранее Чеферин категорически отверг идею создания европейской Суперлиги.
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