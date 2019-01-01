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Чеферин: Евро-2020 пройдет в 12-ти странах и со зрителями

Президент УЕФА подтвердил неизменность планов на финальный турнир чемпионата Европы.

Александер Чеферин, Getty Images
Александер Чеферин, Getty Images

Александер Чеферин уверяет, что Европейский футбольный союз оптимистично настроен по поводу проведения Евро-2020.

"Мы намерены провести Евро-2020 в тех городах, где и планировал, – цитирует президента УЕФА Goal. – Я настроен оптимистически, и уверен, что чем ближе мы будем к финальному турниру чемпионата Европы, тем более благоприятной будет эпидемиологическая обстановка".

"К апрелю мы планируем получить от всех федераций, входящих в УЕФА, планы по поводу возвращения болельщиков на трибуны. На их основании мы разработаем европейскую программу. Болельщики — эта та важная составляющая, которая делает футбол особенным. И мы сделаем все возможное, чтобы позволить им вернутся на стадионы".

Ранее Чеферин категорически отверг идею создания европейской Суперлиги.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
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