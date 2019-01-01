Премьер Великобритании: Англия готова провести больше матчей Евро-2020 и хочет получить право на ЧМ-2030

Чиновник декламировал достаточно смелую заявку от своей страны.

Борис Джонсон, Getty Images

Как известно, в рамках грядущего чемпионата Европы-2020, на поле лондонского стадиона Уэмбли будет сыграно сразу семь поединков, в том числе — оба полуфинала и решающий матч за трофей, который состоится 11 июля.

Однако, ввиду неоднозначной ситуации с состоянием процесса борьбы с коронавирусом COVID-19 среди европейских стран, со стороны представителей Британских островов все чаще начали звучат заявления о готовности, в случае чего, в одностороннем порядке провести абсолютно все матчи международного форума в городах своей станы.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем интервью The Sun прокомментировал позицию своей страны относительно данной возможности.

"Я действительно думаю, что Британия — это подходящее место для подобного турнира. Это — дом футбола, и сейчас как раз подходящее время для того, чтобы это продемонстрировать. Считаю, что подобный опыт будет абсолютно замечательным для страны.

Все, что могу сказать сейчас о грядущем Евро, — мы принимаем несколько матчей, среди которых полуфинал и финал. Однако, если есть запрос провести большее число поединков или весь турнир в рамках одной страны — мы к этому готовы. Работаем с УЕФА по этому направлению", — подытожил премьер-министр Великобритании.

В настоящее время встречи в данном международном турнире планируется провести в 12-и городах 12-и стран УЕФА в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Стадион Уэмбли должен принять все три матча сборной Англии на групповом этапе, а также один матч 1/8 финала, полуфинал и финал соревнований.

При этом, британское правительство вовсю работает над идеей завоевания права провести матча чемпионата мира-2030 в своей стране, что станет первым подобным опытом с 1966 года. Стоит отметить, что Ирландия также присоединится к заявке британцев на данный турнир.

УЕФА ранее выражал уверенность в сохранении формата турнира таковым, каким он был задуман изначально, однако ситуация с неравномерным вакцинированием от COVID-19 в европейских странах может склонить организаторов к достаточно трудному решению.