Сборная Украины проведет спарринг с Бахрейном в Харькове
Товарищеская встреча в рамках подготовки к чемпионату Европы запланирована на 23 мая.
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения первого товарищеского матча сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020, который состоится предстоящим летом.
Первым соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Бахрейна, спарринг с который запланирован на 23 мая.
Как сообщает официальный сайт УАФ, местом проведения данного противостояния исполком УАФ выбрал стадион ОСК Металлист, который находится в городе Харьков.
Стоит отметить, что после матча с Бахрейном у сборной Украины также запланированы две товарищеские встречи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), после которых стартует кампания в рамках чемпионата Европы.
С расписанием матчей сборной Украины в официальных турнирах на 2021 год вы можете ознакомиться на Football.ua.
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