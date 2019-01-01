Сборная Украины проведет спарринг с Бахрейном в Харькове

Товарищеская встреча в рамках подготовки к чемпионату Европы запланирована на 23 мая.

Сборная Украины, фото УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения первого товарищеского матча сборной Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020, который состоится предстоящим летом.

Первым соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Бахрейна, спарринг с который запланирован на 23 мая.

Как сообщает официальный сайт УАФ, местом проведения данного противостояния исполком УАФ выбрал стадион ОСК Металлист, который находится в городе Харьков.

Стоит отметить, что после матча с Бахрейном у сборной Украины также запланированы две товарищеские встречи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня), после которых стартует кампания в рамках чемпионата Европы.

С расписанием матчей сборной Украины в официальных турнирах на 2021 год вы можете ознакомиться на Football.ua.