Манчини: Было бы неплохо увеличить заявку на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии прокомментировал возможное новвоведение.

Роберто Манчини, фото getty images

Роберто Манчини прокомментировал вариант расширения заявочного листа на грядущий чемпионат Европы.

"Было бы неплохо увеличить количество игроков до 25 или 26. Это был тяжелый сезон, и никогда не знаешь, что будет дальше.

Что делать, если у кого-то будет положительный результат на COVID? Было бы сложно вызвать других игроков, потому что все они в отпуске. Если УЕФА примет такое решение, я буду за", — сказал Манчини Rai Sport.

Напомним, что Роберто Манчини установил рекорд сборной Италии и близок к еще одному, который считали вечным.