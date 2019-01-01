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Манчини: Было бы неплохо увеличить заявку на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии прокомментировал возможное новвоведение.

Роберто Манчини, фото getty images
Роберто Манчини, фото getty images

Роберто Манчини прокомментировал вариант расширения заявочного листа на грядущий чемпионат Европы.

"Было бы неплохо увеличить количество игроков до 25 или 26. Это был тяжелый сезон, и никогда не знаешь, что будет дальше.

Что делать, если у кого-то будет положительный результат на COVID? Было бы сложно вызвать других игроков, потому что все они в отпуске. Если УЕФА примет такое решение, я буду за", — сказал Манчини Rai Sport.

Напомним, что Роберто Манчини установил рекорд сборной Италии и близок к еще одному, который считали вечным.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
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Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
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