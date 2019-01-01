УЕФА утвердил пять замен в финальном турнире Евро-2020

Исполком Европейского футбольного союза продлил действие изменений в правилах игры.

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После заседания исполкома УЕФА, которое состоялось 31 марта, Европейский футбольный союз объявил, что во время финального турнира Евро-2020 команды могут проводить по пять замен — сообщил официальный сайт организации.

Таким образом, УЕФА продлил действие временных изменений в правилах игры, введенных из-за коронавируса.

Также по пять замен будет разрешено в финальном раунде Лиги наций в октябре 2021-го и плей-офф турнира за выживание в марте 2022 года.

Также УЕФА не планирует регламентировать количество зрителей на стадионах во время Евро-2020, предоставив решение этого вопроса местным властям.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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