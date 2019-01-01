11 Июн
22:00
Турция
ТУР
Италия
ИТА
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Яремчук — о премиальных за выход на Евро: Можно было купить трехкомнатную квартиру в Киеве

Форвард Гента рассказал о премиальных за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Роман Яремчук (справа), footballua.tv
Роман Яремчук (справа), footballua.tv

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020, а также рассказал о премиальных за выход в финальную часть турнира.

"Первые три сбора подряд я был травмирован. Лишь с четвертого раза я таки доехал до сборной. Я был счастлив, что в первом матче были голевые моменты. Когда их нет у нападающего, это плохо. Если есть, значит он на правильном пути. Я разговаривал с Андреем Николаевичем, он успокаивал меня, говорил, что я здорово работаю на команду. И я даже не считал свои дальнейшие моменты в сборной и так получилось, что во Львове я уже забил. Это были невероятные эмоции, можно было фильм прямо снимать.

В первую очередь помогало доверие тренера. Он находил правильные слова для меня, правильно общался со мной, чтобы я забил тот первый гол. Шевченко хорошо может найти слова для каждого футболиста, найти ключик, может так напихать, что потом долго собираться будешь. Поэтому нельзя расслабляться с ним. По тактике он сам все проводит, тренировочный процесс сам контролирует, никому не отдает.

Гол в ворота Португалии и матч с ними — самый памятный в моей истории. Такая победа и такая поддержка... Энергетика невероятная, такого никогда не ощущал. Гол был такой себе, но очень полезный. Были премиальные, за них можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Команду не обидели, премиальные были хорошие и заслуженные. Мы хорошо себя проявили, вышли с первого места.

Я переживал за свою форму перед Евро, хотел поскорее залечить свою ногу. Но опередить сроки нельзя было, поехал специально в Сербию на лечение. Было бы сложно на чемпионате Европы, но жизнь вот так сложилась, что Евро перенесли.

Помню Евро-2016 и у нас в стране было много талантливых игроков, которых хотели продать в топ-команды. Не нужно нагнетать в прессе, что Украина едет выигрывать или выходить минимум в полуфинал. Мне такое не нравится.

Самая важная игра — первая, к ней нужно серьезно готовиться. Главное задание — выйти из группы. Конечно, я хочу выиграть чемпионат Европы, но я реалист. Я вижу, что у нас есть шанс выйти из группы.

Выиграть Евро? Разве что если все идеально сложится, но я реалист. Когда играешь против сильных команд, понимаешь, какой уровень. Очень сложно. Я иду от матча к матчу, не могу ставить перед собой цель, которая будет там в 30 лет. У каждого есть своя мечта, но ты не знаешь, как все произойдет", — сказал Яремчук в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Яремчук ответил на вопрос, сможет ли он в будущем выступать за донецкий Шахтер.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 0 0 0 0 0 0 0
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0