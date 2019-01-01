Яремчук — о премиальных за выход на Евро: Можно было купить трехкомнатную квартиру в Киеве

Форвард Гента рассказал о премиальных за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Роман Яремчук (справа), footballua.tv

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020, а также рассказал о премиальных за выход в финальную часть турнира.

"Первые три сбора подряд я был травмирован. Лишь с четвертого раза я таки доехал до сборной. Я был счастлив, что в первом матче были голевые моменты. Когда их нет у нападающего, это плохо. Если есть, значит он на правильном пути. Я разговаривал с Андреем Николаевичем, он успокаивал меня, говорил, что я здорово работаю на команду. И я даже не считал свои дальнейшие моменты в сборной и так получилось, что во Львове я уже забил. Это были невероятные эмоции, можно было фильм прямо снимать.

В первую очередь помогало доверие тренера. Он находил правильные слова для меня, правильно общался со мной, чтобы я забил тот первый гол. Шевченко хорошо может найти слова для каждого футболиста, найти ключик, может так напихать, что потом долго собираться будешь. Поэтому нельзя расслабляться с ним. По тактике он сам все проводит, тренировочный процесс сам контролирует, никому не отдает.

Гол в ворота Португалии и матч с ними — самый памятный в моей истории. Такая победа и такая поддержка... Энергетика невероятная, такого никогда не ощущал. Гол был такой себе, но очень полезный. Были премиальные, за них можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве. Команду не обидели, премиальные были хорошие и заслуженные. Мы хорошо себя проявили, вышли с первого места.

Я переживал за свою форму перед Евро, хотел поскорее залечить свою ногу. Но опередить сроки нельзя было, поехал специально в Сербию на лечение. Было бы сложно на чемпионате Европы, но жизнь вот так сложилась, что Евро перенесли.

Помню Евро-2016 и у нас в стране было много талантливых игроков, которых хотели продать в топ-команды. Не нужно нагнетать в прессе, что Украина едет выигрывать или выходить минимум в полуфинал. Мне такое не нравится.

Самая важная игра — первая, к ней нужно серьезно готовиться. Главное задание — выйти из группы. Конечно, я хочу выиграть чемпионат Европы, но я реалист. Я вижу, что у нас есть шанс выйти из группы.

Выиграть Евро? Разве что если все идеально сложится, но я реалист. Когда играешь против сильных команд, понимаешь, какой уровень. Очень сложно. Я иду от матча к матчу, не могу ставить перед собой цель, которая будет там в 30 лет. У каждого есть своя мечта, но ты не знаешь, как все произойдет", — сказал Яремчук в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее Яремчук ответил на вопрос, сможет ли он в будущем выступать за донецкий Шахтер.