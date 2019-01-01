Сборная Украины на Евро-2020 минимум два матча сыграет со зрителями

В Румынии собираются разрешить зрителям посещать футбольные матчи.

Фото УАФ

Национальная команда Украины в групповом раунде финального турнира Евро-2020 два поединка, против Северной Македонии и Австрии, проведет в Бухаресте, и они пройдут со зрителями — сообщает digi24.

Министр спорта Румынии Эдуард Новак сообщил, что на матчах Евро-2020, запланированных в Бухаресте, смогут присутствовать болельщики. Их количество составит 25% от вместимости стадиона (около 13 000), и все желающие попасть на трибуны должны предъявить справку о вакцинации или пройти тест на COVID непосредственно перед матчем.

Матч против Северной Македонии Украина сыграет 17 июня, а против Австрии — 21 июня.

Еще один поединок группового раунда украинская команда проведет против сборной Нидерландов в Амстердаме на Йоханн Кройфф АренА 13 июня.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.